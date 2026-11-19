新竹縣長選舉公辦電視政見發表會今天登場，國民黨候選人徐欣瑩第二輪發言火力全開，點名民進黨候選人鄭朝方，質疑其兄長鄭朝瀚介入竹北市政，更以「竹北市公所的背後靈」形容，並批評竹北東區市場、市民活動中心工程延宕，痛批鄭朝方所喊的「竹北經驗、竹縣實現」，根本是「4年空轉的竹北經驗」。

徐欣瑩表示，鄭朝方主張打正向選戰、不抹黑，她非常認同，但身為首長，面對民眾質疑與關心的事情，就應該「問清楚、說明白，給民眾一個交代」，才是真正陽光、正向的選戰。

徐欣瑩指出，竹北市公所前機要秘書張益豪曾公開指控，任職期間許多竹北市公務，鄭朝方都要求他去詢問並非公務人員的兄長鄭朝瀚，甚至經常被叫到鐵皮屋談事情，遭到責罵、羞辱。她質疑「這個算不算是私設刑堂？這個是不是家人干政呢？」

徐欣瑩更指出，張益豪為保護自身安全，甚至公開發表不自殺聲明。盡管雙方政治立場不同，她仍要替張益豪說話，強調堅決反對家人干政及職場霸凌，並質問鄭朝方，「您的哥哥是不是一直站在您的背後，是不是竹北市公所的背後靈？」

徐欣瑩接著批評，鄭朝方一再強調希望下任市長善待竹北市民，卻將明年度竹北市公所兒童早療、三王演唱會經費刪除，中小學工程補助也遭減半。鄭朝方雖稱是保留下屆市長施政財政彈性，但她質疑，明年度竹北市預算歲入歲出短絀逾2億元，「請問下任的市長哪來的彈性空間？您讓竹北市民情何以堪？」

針對鄭朝方提出的「竹北經驗、竹縣實現」，徐欣瑩指出，竹北東區市場早在前市長何淦銘任內就已發包動土，鄭朝方上任後卻解約，造成數千萬元損失，原訂2024年落成的市場至今仍無進展，土地依舊閒置，讓東區居民期待落空。

徐欣瑩另質疑，竹北市民活動中心在鄭朝方接任時，主體建築已完成94%，但4年過去仍未全部落成，「這4年來難道連剩餘的6%都沒有辦法完成嗎？」批評鄭朝方施政效率令人堪憂。

徐欣瑩最後提出陽光縣政三大承諾，包括當選後絕不徇私舞弊、家人絕不干涉縣政及參與採購，並成立「城市夢想家縣政顧問團」，讓專業人士、年輕人及縣民共同參與縣政。她強調，「縣長這個位置不是一個人的位置，也不是一個家族的位置」，呼籲選民拒絕黑金家族，守護乾淨新竹。