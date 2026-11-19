嘉義市長選戰最後衝刺，藍白共推候選人張啓楷遭民眾爆料，4月間在經國新城路邊小解，引發輿論譁然，張啓楷昨天2度鞠躬道歉，坦承行為失當，接受環保局裁罰，事件落幕；綠營人士利用這起事件，製作影音、圖卡譏諷追打，昨天民眾黨立法院黨團總召陳清龍一番為張啓楷緩頰「郊區說」遭炎上，張啓楷急忙澄清「郊區說」滅火，平息風波。

面對事件衝擊，張啓楷將危機轉化為公共政策反思止血，透過臉書再次表達歉意，提出當選市長，將針對高齡友善廁所，以及如廁臨停空間等需求，努力規劃更完善。他坦言，經歷一時失控狼狽與無助，更能理解長輩及外勤朋友在外奔波，面臨如廁需求急迫性，這次教訓會牢記在心，除了嚴格自我要求，希望將相關公共設施做得更好。張啓楷強調，任何提醒都是監督，感謝外界包容與指教，選戰最後10天全力以赴，希望讓選戰回歸市政專業與理性討論。

不過，事件另一波爭議來自民眾黨立法院黨團總召陳清龍，接受媒體訪問替張啓楷緩頰，提到路邊小解嘉市郊區，希望外界體諒候選人奔波行程辛苦。「郊區」說法，引發部分市民及綠營人士不滿，批評聲浪迅速延燒。

張啓楷隨後滅火指稱，經國新城位於嘉市精華區，平息怒火。民進黨嘉市黨部主委黃大祐議員批評，陳清龍以「郊區」形容，矮化嘉市，嘉市具深厚文化歷史底蘊，不是郊區，更不是一座可以被隨便對待的城市。從張啓楷路邊小解事件，道歉、裁罰到綠營追打，「郊區說」惹議，張啓楷能否成功止血，將危機轉化為選民對公共政策關注，成為選前最後階段重要考驗。