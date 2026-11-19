民進黨基隆市長候選人童子瑋海大碩士論文被控抄襲爭議持續延燒，國民黨基隆市黨部今上午具名向海大檢舉童子瑋，2017年碩士論文與羅姓學長2013年同系碩士論文，在研究方法、變數選取及文獻探討等部分出現多處高度相似內容，要求校方展開學術倫理調查。海大表示，會先了解是否符合構成要件，如果認定符合 會成立審定委員會，正常的審定流程約在2個月左右。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德、副發言人張家馨、民眾黨議員候選人林廷翰3人今天到國立台灣海洋大學提出具名檢舉，林祐德說，從論文對照圖卡可看出童子瑋2017年碩士論文與羅姓2013年同系學長碩士論文，在研究方法、變數選取及文獻探討等部分出現多處高度相似內容，要求校方展開學術倫理調查。

林廷翰表示，童子瑋辦公室一再以Turnitin相似度27%、低於海大部分系所30%門檻回應質疑，甚至反批外界造謠、作秀，但大量沿用他人文字卻未適當引註，仍可能涉及抄襲。他指出，許多學術單位以15%至20%作為進一步檢視的參考門檻，27%早已超過，「如今證據攤開，究竟是誰在造謠、誰在說謊？」。張家馨要求童子瑋出面說清楚、講明白，

海洋大學主秘吳俊毅出面收下檢舉信後受訪表示，一切都會依法規辦理，法確有明確規定，約會花5天左右，先了解是否符合構成要件，如果認定符合要件 會請所在院成立審定委員會，進行專業的審定，正常的審定流程約在2個月左右，當然這個時間比教育部規定的時間還短，但希望是2個月左右。

童子瑋進步基隆辦公室對有人正式檢舉論文表示，既然已經循正式管道處理就等待專業認定，不需要政治口水。

國民黨基隆市黨部表示，民進黨過去面對論文爭議，高喊學術倫理、要求嚴格檢視；如今童子瑋的論文遭質疑多處高度重合，卻只拿27%作為擋箭牌，難道學術倫理也有政治顏色？童子瑋如果問心無愧，就應出面逐一說明研究內容、文字重合及數據疑點，不要再躲在數字背後。童子瑋面對質疑，應該拿出誠信與擔當，而不是一再迴避。

市長謝國樑上午說，「如果我是海洋大學，我會比任何人都來得關心這件事情的真相。」；童子瑋也回應表示，請依正式管道按程序走，一切都沒有問題，不要刻意做新聞、造謠。

民進黨基隆市長候選人童子瑋海大碩士論文被控抄襲爭議持續延燒，國民黨基隆市黨部今上午具名向海大檢舉。圖／林廷翰提供