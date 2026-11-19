花蓮縣長候選人泛藍激戰，民眾黨卻鬧分裂。縣黨部主委張天民昨天表態挺無黨張峻，黨主席黃國昌今天一早與國民黨游淑貞並肩站街頭拜票。黃國昌說，堅定在花蓮貫徹藍白合的原則，至於是否會對張天民祭出黨紀，他僅說黨有黨紀」。

黃國昌今早在花蓮市鬧區中正路、中山路口，與游淑貞並肩向來往人車揮手致意，並持麥克風拜票，呼籲鄉親縣長支持游淑貞，市長支持民眾黨候選人戴于文，一起努力改變花蓮。

黃國昌受訪時說，這一次地方選舉台灣民眾黨與中國國民黨簽訂聯合治理的協議，協議當中滿在縣市長層級的候選人，遵循藍白合的原則，既然簽署了協議，台灣民眾黨就會說到做到。

他肯定游淑貞過去從政的經歷、在地的服務以及人格特質，表示台灣民眾黨會堅定在花蓮縣貫徹藍白合的原則。

對於縣黨部主委張天民表態力挺民進黨支持的張峻，黃國昌說，昨天看到新聞非常驚訝，請秘書長去了解，張天民說是個人的看法，既然是個人的看法就尊重。

張峻最近接連遭藍營追打遭提報情節重大流氓交付感訓，以及在光復鄉國有山坡地檳榔園案違反「水土保持法」遭判刑一事。黃國昌說，是不是魚肉鄉民的黑道，那是過去的事情，但他沒有辦法接受張峻在當議長的時候，竟然還竊店國土，破壞山坡地、破壞水土保持，只為了牟取你家人、個人的私益，「這個是當一個議長應該有的格局嗎？這是一個政治人物應應做的事嗎？」

張峻競總昨天對於國民黨花蓮縣議會黨團書記長吳建志重提25年前的感訓案件，表示吳建志的資料取得及使用是否涉及保資法，以及吳在記者會發言是否涉及選罷法第104條意圖使人不當選，都要釐清及追究，已完成蒐證，保留依法追訴及求償的權利。