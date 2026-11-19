民眾黨創黨主席柯文哲上午回應關於沈伯洋暗指民眾不會因為柯文哲呼籲、票就不投沈說法，有備而來先是嘆了口氣說，要投誰，全台灣人都會看，接著秀出手上原該掛在腳踝的電子腳鐐，怒斥「這是賴清德給我的。我應該這樣嗎？」。

柯文哲左手握拳、右手食指指著電子腳鐐呼籲，所有支持柯文哲的人看到這個「手錶」（電子腳鐐），請大家想想看你們要投誰？你們要不投給誰？」

柯文哲上午陪同台南市議員候選人陳詩𧃸在新營市區掃街，回到競選總部後受訪。因柯文哲雖曾表示民眾黨小草票不會投給沈伯洋，稍早沈伯洋受訪時卻稱「民眾不會因為誰呼籲就不投給誰，他得試著去看願景能不能在一個人身上看見」。藍營支持者關心關心民眾黨小草會不會投給沈伯洋。

柯文哲被問到是否認同沈伯洋的說法時，原本輕鬆的表情瞬間凝結嚴肅。他先看了口氣說，在台北，其實不只台北，全台灣民眾都一樣，有人說要投給誰就投給誰，或說不投給誰就不投給誰，「我說大家都會看。」

接著他秀出左手上的電子腳鐐，帶著怒氣用右手不斷地點擊說，請大家看一看我手上的這一個「標誌」。「這是賴清德給我的」，他問，「我應該這樣嗎？」呼籲所有支持柯文哲的人看到這個「手錶」（電子腳鐐），請大家想想……你們「要不投給誰。」