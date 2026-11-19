台東縣長選舉進入最後階段，選舉文宣爭議引發司法攻防。國民黨縣長候選人吳秀華競選總部針對無黨籍縣議員候選人林參天散發的相關文宣，指內容涉及不實指控，且夾帶縣長候選人陳瑩模擬選票，質疑有意影響選舉結果，今天正式提出告訴，由競總副主任委員、立委黃仁代表前往提告，針對涉嫌散布不實訊息及意圖使候選人不當選等情事，要求司法機關依法調查。

吳秀華競選總部表示，相關文宣不僅涉及對候選人的指控，更夾帶其他候選人的模擬選票，文宣內容及呈現方式已引發爭議，因此決定透過法律途徑釐清責任。競總強調，提出告訴的目的在於遏止不實指控及惡意抹黑的選舉歪風，選舉應回歸政策討論與理性競爭，而不是透過散布爭議文宣、製造不實訊息影響選民判斷。

競總指出，公職候選人應以政見及施政理念爭取鄉親認同，對於涉及個人名譽及選舉公平的爭議，不會坐視不理。相關法律問題及後續細節將交由律師團隊處理，也會持續蒐集事證，依法維護權益。競總並呼籲，希望台東選舉維持理性、乾淨的競爭環境，讓選民依據候選人的政見與表現做出選擇。

對於遭吳秀華競總提告，林參天則出面回應，否認散發黑函，強調相關刊物有公開署名，內容經過編輯審查後發行，所提出的是針對公共事務的監督與質疑，並非匿名散布不實訊息。他認為，公眾人物及民意代表本來就應接受社會檢視，自己在議會提出的質疑，也是在公共議題及言論保障範圍內進行監督。

林參天並針對吳秀華及相關家族企業涉及的土地開發、環評程序、道路工程、經費補助及資金來源等提出多項質疑，要求吳秀華逐項向媒體及台東鄉親說明。他也呼籲檢調單位針對相關疑點進行調查，強調若認為文宣內容有錯，更應公開說明，而非僅透過提告處理。