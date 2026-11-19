民進黨台北市長候選人沈伯洋今天晚間將直播與網友對談，針對主題內容，他說，是要延續肥皂箱回應市民提問，且會評估在選前之夜前都有直播，例如討論對方選戰招式及闢謠。

沈伯洋今天早上與民進黨台北市中山大同區議員及議員參選人、當地里長赴濱江市場內攤拜票，抵達時先赴市場內的土地公廟參拜後接受聯訪。針對晚間將在YouTube開設「政策複習」節目與網友對談，沈伯洋接受聯訪時做出上述回應。

沈伯洋表示，每次直播主題可能不同，今晚主題比較像先前肥皂箱「市長你給我聽好了」的延續，當時是讓市民抽籤提問，所以有些問題未回答到，後續經收集線上提問，再以AI比對統整問題，想藉由直播更確切回答相關市政議題。

沈伯洋說，他認為透過直播才算是正式結束肥皂箱活動，預期後續應會有更多直播，時間可能是週末，也可能是在選前之夜前都會有直播，直播主題包含闢謠或預測對方選戰招式等，這些可能是直播滿重要的內容。

媒體也問沈伯洋，「台北2030觀光創新政策座談」將於21日舉辦，主辦方表示將致贈台北市前副市長黃珊珊親筆簽名著作與北市觀光政策建言，後續是否向黃珊珊請益市政。

沈伯洋說，當天將出席公辦政見發表會，結束後將前往此活動分享他的觀光政策，因為是受邀到場，目前不知道主辦方的建言內容，且選舉投票日將屆，有機會一定想跟更多人討論或請益，但仍要視相關行程安排。

針對民眾黨創黨主席柯文哲昨天赴嘉義輔選時提到，小草「投不投給蔣萬安我還不知道，但絕對不會投給沈伯洋」。沈伯洋對此回應，一直以來他就是爭取不同族群選票，而選民都是獨立個體，不因今天有誰呼籲或誰的說法就一定投或不投，民眾可自行做決定，他認為更重要的是市民會比較候選人政見及對台北願景。

沈伯洋另被問及作詞人林夕昨在社群平台Threads發文提到受「洋流」鼓舞的看法時說，覺得很高興，因為一直以來都很堅韌打這場選戰，讓很多人看到後覺得備受鼓舞。

沈伯洋說，其實他在選戰過程中也受到很多「小水滴」鼓舞，這是互相的過程，因「被大家的勇氣支撐著，那我們的勇氣也鼓舞著其他人，這是一種勇氣的循環。」