民進黨台中市長候選人何欣純今進一步闡述她對未來延續巨蛋和超巨蛋政策的看法表示，她相信超巨蛋B O T得標的經營團隊專業經營能力絕對無庸置疑，非常期待也贊同，但市府必須公開清楚的說明巨蛋、超巨蛋周遭的交通、環境衝擊的配套措施。

國民黨北屯區市議員候選人吳宗學曾任運動局專員，他昨天表示對何欣純在政見會上的發言表示遺憾，呼籲重大建設應回歸事實與專業，不要政治口水。並指，超巨蛋是台中市民及廣大棒球迷期待的重要建設，從投資團隊的選定、場館規畫到後續營運構想，都有具體資料可供檢視。

他說，台中超巨蛋由中信金控旗下台灣人壽主導投資，該集團過去已有台中洲際棒球場暨周邊土地BOT案（曾獲金擘獎肯定）、南港中國信託金融園區及LaLaport商場等大型開發實績，且中信集團2013年底接手兄弟象、認養台中洲際棒球場以來，中信兄弟近年三度奪總冠軍，球場例行賽7年來觀眾翻倍成長，展現長期深耕的成果。

但何欣純上午說，她認為外界的評論是惡意的拼湊跟剪接，大家應該還記得政見發表辯論會的那一天，這一題題目是提問人說市政是延續的，你想延續盧市長的哪一項政策？她第一時間就說同意市政是延續的，所以她要延續巨蛋和超巨蛋的政策，不管是巨蛋還是超巨蛋，所有的專業評估是對周遭的交通、環境衝擊的配套到底有沒有做好專業的評估。

她說，對於超巨蛋B O T得標的經營團隊，她想大家都知道他們的背景，他們的專業經營能力絕對是無庸置疑，非常期待也贊同，但是她仍然認為市府身為地方和環境交通的主政者，市政府必須公開清楚的說明巨蛋、超巨蛋周遭的交通、環境衝擊的配套措施。市民期待的是應該該公開透明的說明，請國民黨黨團不要見縫插針、惡意曲解。