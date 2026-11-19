選戰倒數9天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今再度找來前總統蔡英文助陣，兩人一起到中和南山福德宮烘爐地參拜。蔡英文力挺蘇巧慧，稱讚她比自己更能幹，盼由她接棒完成過去2010年競選新北市長未能實現的新北市政建設心願，也強調城市治理不能只坐在辦公室，必須深入地方、了解各區需求，蘇巧慧就是那個能夠實踐的人；蘇巧慧則表示，希望延續蔡英文的典範，以正面、陽光的方式完成選戰，呼籲支持者一人拉十票，讓新北迎向新時代。

南山福德宮好漢坡是不少信徒的惡夢，但今仍有不少民眾一早就來卡位，還有支持者清晨5時30分就到，就為了見蔡英文一眼，也有人一早就在社群平台打卡，分享已經到場等待。對比輕鬆爬梯的蔡英文，蘇巧慧為迎接蔡英文，連爬兩趟好漢坡，顯得有些喘。

蔡英文抵達後，受到支持者熱烈歡迎，蔡笑稱，自己從政多年，很少看到這麼「吵、這麼誇張」的支持者，直言這也代表選舉熱忱，希望大家將尖叫的力量轉化成選票。

蔡英文則表示，自己2010年曾參選新北市長，未能當選，但2016年當選總統、2020年連任後，一直希望能將過去對新北的建設規畫進一步推動，這次希望由蘇巧慧替她完成心願。

蔡英文也讚蘇巧慧比自己更能幹，認為新北需要一位體貼、能幹且精力充沛的市長，將中央已經準備好的法規、預算及政策基礎，進一步落實在地方。

蔡英文說，新北幅員廣大，中和、永和與北海岸需求不同，山城與都會區也有不同問題，治理不能只坐在辦公室，更不能用同一套方法處理所有地方事務，市長必須願意傾聽，整合不同的人力與資源，真正關心每個人的需求。

蔡英文表示，人民期待的是安心、順利的生活，包括交通更便利、家庭育兒有人協助、長輩獲得妥善照顧，以及年輕人能在自己生活的城市工作、成家並看見未來，蘇巧慧長時間深入新北各區、走訪市場了解地方需求，強調選舉不應只有攻擊，也可以透過政策討論，讓市民思考城市未來4年、8年的方向。

距離投票日不到10天，蔡英文喊話，希望大家留在選區幫忙拜票、拉票，不要出國旅行，投票隔天再出發。她也承諾，如果蘇巧慧當選，自己還會再回到烘爐地向大家道謝。

蘇巧慧表示，今天選在烘爐地，是因選戰期間大家一直希望邀請蔡英文爬山，但她總被其他地方搶走，趁著選前倒數9天，帶她來爬新北最多階梯的廟宇，為新北祈福；中和烘爐地是地方重要的宗教信仰中心，許多民眾過年、土地公生日都會前來參拜，希望透過今天的祈福，讓選票高高、未來的路長長久久。

蘇巧慧也提到，政治工作不只是眾多行業中的一種，更重要的是能否凝聚社會力量，讓公共事務持續進步，卸下職務後仍讓人懷念，就像蔡英文一樣，甚至能繼續帶動社會向前，這是政治後輩值得學習的典範。她也說，自己與烘爐地主委家族有親戚淵源，阿嬤與主委是同輩，自己也常自稱是中和的「查某孫」，對中和有深厚情感。

談到中和未來發展，蘇巧慧表示，希望加速地方都市更新，並結合雙和醫院，讓中和成為新北下一個生醫廊帶，許多願景都需要有機會在其位、謀其政，才能逐步實現，接下來會持續以正面、陽光的方式爭取市民認同。