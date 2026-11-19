台北市長激戰，藍綠爭搶小草選票，民眾黨創黨主席柯文哲昨嗆「小草絕對不會把票投給沈伯洋」，黨主席黃國昌今天接力開酸，表示台北市民不會投給一個一天到晚不知所云、在立法院裡面投票紀錄不堪檢驗的立委。柯的呼籲對於小草有沒有影響力，「大家就拭目以待」。

沈伯洋回應柯的說法，「我覺得大家都是獨立的個體，也不會說今天是誰的呼籲或者誰的說法，就一定會投誰或者不一定會投誰，大家都是可以自己做決定。」他說，台北市民就是做政見的比較，在哪一個候選人身上能看到對於台北的願景，這才是重點。

黃國昌今天到花蓮陪同黨籍候選人車掃，受訪時被問到此時，開酸「台北市民不會投給一個一天到晚不知所云，在立法院裡面的投票紀錄不堪檢驗的立委」。

黃國昌說，台灣民眾黨強烈反毒駕，要提高毒駕刑罰，沈伯洋連票都不敢投；台灣民眾黨反對兒虐，要加重對兒虐的處罰，沈伯洋投反對票。

黃國昌表提及當初在立法院推動光電三法緣由，是因看不慣綠色權貴集團為了自己的私益，從2016年到2024年底恣意破壞台灣那麼多好山好水、山坡地甚至水庫也設光電板，實施環評的件數是零。他說，台灣民眾黨反對在水庫設光電板，沈伯洋連對這個問題都東閃西閃。

「台北市民需要的是一個會配合經濟部在翡翠水庫色光電板的候選人，還是一個站在市民的立場，堅決說不的市長?」黃國昌說，台北市民看得當然是願景，相信大家心裡面都有一把尺，至於柯文哲的呼籲，對於小草是否有影響力，大家就拭目以待。