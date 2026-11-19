嘉義市長、議員選戰最後衝刺，市議員選舉37人搶23席，競爭激烈。其中，西區議員選戰21人搶13席，除藍綠候選人，無黨籍現任議長陳姿妏、議員王浩尋求連任，沒有政黨奧援，靠家人組成最堅強助選團，走出不同選戰路線，成為選戰焦點。

尋求4連霸市議長陳姿妏，競總成立沒有政治人物站台，退休資深議員吳上明到場，吸引各行各業、工商社團，甚至計程車司機組隊參與，場面盛大熱鬧，展現長期經營地方人脈與基層實力。陳姿妏最強後盾是丈夫、前議長林承勳，夫妻長年深耕地方，以「一人當選、兩人服務」作訴求，將夫妻共同服務形象打進基層，林承勳為妻子陳姿妏披掛彩帶，送「菜頭、大蒜、粽子」寓意「好彩頭、凍蒜、包粽」。

陳姿妏拚連任，市長選戰未公開表態支持候選人，與藍、綠陣營及各界維持友好關係，議員同事競選成立，也未助選，維持與各方關係選戰策略。議會藍綠2黨提名人數都未過半，選後議長選舉勢必再掀角力。陳姿妏本屆兩輪投票，僅以1票驚險當選議長，這次能否順利連任延續議會影響力，選情格外受到關注。

另無黨籍議員王浩4年前返鄉參選，放棄美國籍，當選退出時代力量，沒有政黨支援，憑專業問政認真服務，獨自迎戰激烈戰局，王浩助選大將是父親退休的嘉大、東華大學教授王鴻濬，王鴻濬希望兒子走學術道路，對他投入社運、公共事務政治活動憂心，後來理解兒子理念與公共服務熱忱，從反對轉為支持，這次擔任競選執行長，助兒子拚連任。

王浩與嘉義淵源來自父親在嘉大任教，讓他與地方建立連結，投入勞工權益及地方公共事務。4年前首次競選跟著垃圾車拜票，從基層生活場景累積支持，這次連任持續以貼近民眾方式爭取認同。

陳姿妏靠夫妻並肩經營地方；王浩由父親陪伴輔選；陳姿妏與王浩沒有政黨資源，家人扮最強後盾，透過長年累積服務與人脈，迎戰西區激烈選戰。選票能否再次肯定2人服務成績，將在投票日揭曉。