新竹縣第20屆縣長選舉公辦電視政見發表會今天上午登場，國民黨候選人徐欣瑩首輪發言主打福利、科技與教育，承諾65歲以上長者健保費全額補助、敬老津貼不排富、敬老卡提高至1500點，並提出生育補助10萬元、育兒家長每天少上班1小時且不減薪等政見，盼以全齡照顧爭取選民支持。

徐欣瑩會前接受媒體聯訪表示，政見發表時間有限，將盡可能讓選民了解交通、教育、福利、觀光、科技產業及生活品質等施政方向。面對選戰最後倒數，她強調將全力衝刺，「盡可能握到每一雙手」，爭取選民最大支持。

徐欣瑩首輪發言以客語、台語向鄉親問候徐欣瑩會前接受媒體聯訪表示，政見發表時間有限，將盡可能讓選民了解交通、教育、福利、觀光、科技產業及生活品質等施政方向。，強調自己是土生土長的新竹女兒，父母都是教師，從小教導她清白做人、認真做事。她曾任兩屆縣議員、兩屆立委，自述過去爭取交通建設經費逾82億元，涵蓋橋梁新建、道路拓寬及通學步道等，並投入教育、偏鄉自來水、農路及河川整治等建設。

徐欣瑩表示，自己參選不是為了爭取職位，而是希望承擔新竹縣下一階段的發展責任。她更將現任縣長楊文科比喻為「巨人」，強調要站在楊文科的肩膀上，延續其任內推動的重大建設與良好政策，並承諾以清廉為施政準則，讓每一分預算都用在鄉親身上。

福利方面，徐欣瑩提出65歲以上長者健保費全額補助、敬老津貼不排富，也不受2005年相關年齡限制，敬老卡提高至1500點並擴大至四大超商使用，另提供AI智慧健康手環、最高6萬元假牙補助及免費帶狀疱疹疫苗。

針對年輕家庭，她提出生育補助10萬元、擴大托嬰及幼兒園量能，並推動「安心育兒一小時」，讓育有12歲以下子女的家長每天減少1小時工時、薪資照領，由政府補貼企業。另提供婦女免費一站式健康檢查，青年創業啟動金一般型10萬元、成長型30萬元，以及創業貸款5年利息補貼。

產業發展方面，徐欣瑩主張推動「桃竹竹苗大矽谷計畫」，並與台北市長蔣萬安合作推動北台灣科技廊帶，加速竹科三期及璞玉計畫，成立AI智慧產業學院協助產業升級，並提出竹東升格為市、打造AI智慧縣政府，減少民眾洽公排隊與奔波。

教育方面，她承諾擴大高中職在地升學機會、推動幸福通學專車、國中小學生人人有平板，強化AI、STEAM及雙語教育，並透過偏鄉共學、遠距教學及校園行政減量，改善師生教學環境。

新竹縣第20屆縣長選舉公辦電視政見發表會今天上午登場，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩於會前進行發言順序抽籤。記者郭政芬／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩首輪發言主打全齡福利，提出生育補助10萬元、敬老卡提高至1500點等政見。圖／取自新竹縣選舉委員會直播