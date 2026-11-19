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影／李四川蔣萬安推雙北合作 提399元公車月票、守護翡翠水庫
國民黨新北市長候選人李四川今天上午與台北市長蔣萬安一同出席記者會，提出雙北合作政見，涵蓋水資源保護、河川治理及交通三大面向，盼打造600萬人的共同生活圈。
李四川表示，翡翠水庫是大台北重要飲用水來源，目前能阻止光電板進入，關鍵在於新北市現行都市計畫土地使用管制，因此未來絕對不能放寬相關限制，避免水源保護出現漏洞。
河川治理方面，李四川指出，淡水河汙水排放約八成來自新北市，基隆河則約八成來自台北市，未來應建立雙北環保單位聯合治理機制，發現疑似違法排汙，立即採樣稽查、同步追查取締，不因行政區域畫分延誤處理。交通方面，李四川提出推動399元公車月票，透過不限次數搭乘及轉乘，減輕民眾交通負擔，並照顧長輩及非捷運沿線居民，同時檢討公車路網、改善過長路線，盼提升大眾運輸便利性，落實雙北30分鐘核心生活圈。
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