民進黨新北市長候選人蘇巧慧日前上節目，主持人藍心湄提議要把「敬老卡」改名「至尊卡」，被蘇巧慧納入政見發表會內容，不過高雄市長陳其邁已經早一步開始試做。今天被問到陳其邁會不會不講「武德」，蘇巧慧說，陳其邁就這樣，每次好事都要搶著先去做，就是標準的「緊緊緊」。她說，城市間就是競爭又合作，有好的想法大家趕快搶著做，台灣就會更好。

蘇巧慧說，心湄姐的提議真的很好，對長輩來講，有時候不只是實質的福利，連心情上、情感上的照顧、尊重，也是應該要做到的。

蘇巧慧說，如果將來有機會成為新北市長，她也一定會從像敬老卡這樣的名稱開始，在各個面向對長者有更多的尊重，所以也希望有機會把敬老卡改成至尊卡，或其他更有意義、長輩喜歡的名字。城市之間就是這樣，既競爭又合作，有好的想法大家趕快搶著做，整個台灣就會更好。