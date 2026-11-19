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水庫是否可設置光電板？ 何欣純：未來依法依規審議
水庫設置光電板成選戰焦點，民進黨台中市長候選人何欣純今晨受訪時被問到此議題時，先是僅以「在台中沒有這個議題」等記者進一步詢問是否可以進一步闡述？她表示，因為台中的水庫或者流域並沒有建置相關的光電（板），未來她當市長還是依法、依規，不管是中央的法或者是地方自己的施行條例、自治規則，都依法規來審議。
內政部前部長林右昌上午到大里陪同何欣純車隊掃街，她在出發前接受媒體訪問時做以上表示。
當媒體第三度再問到此問題時，何欣純再進一步說，她相信專業，未來等專業評估再說。其實，現在也沒有任何的業者提出這樣的申請。
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