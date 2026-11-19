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藍營修利益衝突法劍指妹妹 蘇巧慧：法律有變動所有公司都應遵守
藍白狂打民進黨新北市長候選人蘇巧慧妹妹蘇巧純的曠世智能案爭議，藍委王鴻薇將提修正利益衝突法。蘇巧慧今天與前總統蔡英文一起到中和烘爐地參拜前受訪表示，該公司經營者是劉姓負責人家族，這個公司不是妹妹的，劉姓家族投資人，投資申請的時候，也一定會按照政府的規範、法律的規範完整申請。
蘇巧慧說，如果未來法律有任何的變動，所有公司都應遵守的，她還是持續這個講她的城市政見、願景，正面陽光，不打負面選戰。
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