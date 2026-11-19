水庫裝設光電板成全國選戰焦點。經濟部連續3年詢問北市府是否可在翡翠水庫設光電板，民進黨新北市長候選人蘇巧慧一度稱這是假議題，今國民黨雙北市長候選人蔣萬安及李四川共同舉行「雙北好水」記者會，宣示拒絕翡翠水庫設光電板，且兩市將成立聯防機制，推動雙北河川水質共同治理。

李四川表示，翡翠水庫供應雙北市600萬市民的飲用水，就連新北石碇、坪林、雙溪等水源特定區屬都市計畫管制區，房屋不能增建，為何管制水源的經濟部竟然連問3次能否在水庫興建光電板，現在卻說只是來問一下，這不僅像蔣萬安市長說的「問辛酸」，這根本是問火大的，明知都市計畫被管制，水利署法規也不行，竟為光電板來問北市府，若他年底當選市長，一定會與蔣萬安市長拒絕讓民喝光電水。

李四川更指，淡水河及基隆河的水質治理，要打破行政區域界線，建立雙北共同治理機制，目前淡水河的汙水有八成來自新北市，兩成來自台北市，基隆河恰好相反，顯示河川水質問題須由雙方承擔責任，未來將與台北市合作，將推動雙北環保單位建立聯合治理機制，只要發現疑似違法排放污水或工廠廢水，不論污染源涉及哪個行政區，第一時間由發現地環保單位採樣啟動稽查，雙北同步合作追查並依法取締，避免因權責劃分而延誤處理。

蔣萬安說，翡翠水庫是全台灣水質最好、最嚴格把關的水庫，攸關大台北地區600萬人的共同飲水安全，今天我們對水庫集水區都用最高標準最嚴格把關，但看到中央政府為了他們的能源政策，這幾年在很多地方的水庫埤塘設置光電板，讓很多民眾擔憂飲用水是否受到影響？甚至這種趨勢會延燒到翡翠水庫，這是市民的擔憂與焦慮。

蔣萬安強調，今天要向大家宣示，他和川伯堅決拒絕翡翠水庫設置光電板，這是我們堅定的立場，我們不是反對綠能，但綠能的推行絕對不能犧牲市民的飲水安全，只要有萬分之一造成污染風險，就會帶給600萬市民百分之百無法承受的災難，不管是光電板清潔維護、材質老化，或颱風豪雨造成結構的風險，這些都攸關600萬市民無法承受之重。

蔣萬安也指，翡翠水庫位置在新北，但管理單位在台北市，他和川伯未來會攜手共同守護600萬市民的健康與安全，因此未來不管在第一線的水質操作把關，在上游水庫集水區、水土保持、環境監測等及土地管制，一定都會做好最嚴謹把關，未來也要打造聯防機制，能源政策有很多相關替代方案，但翡翠水庫的乾淨水源，全台灣只有一個，我們的立場絕不退縮。