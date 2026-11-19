水庫設置太陽光電板爭議，成選戰攻防焦點。國民黨新北市長候選人李四川今天與台北市長候選人蔣萬安今天合體舉行記者會反對翡翠水庫設光電板。民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天陪同前總統蔡英文到中和烘爐地參拜前受訪表示，翡翠水庫管理權在台北市政府，經濟部也沒有計畫要在翡翠水庫蓋光電板，這完全就是個假議題。

蘇巧慧說，選前倒數幾天，國民黨陸續拋出不管是松山機場遷建，或是光電板議題，都是選舉的操作而已。她自己還是堅持正面陽光的選戰，不隨著對手起舞。