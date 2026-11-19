聽新聞
0:00 / 0:00
李四川聯手蔣萬安打光電板議題 蘇巧慧：假議題、不隨著對手起舞
水庫設置太陽光電板爭議，成選戰攻防焦點。國民黨新北市長候選人李四川今天與台北市長候選人蔣萬安今天合體舉行記者會反對翡翠水庫設光電板。民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天陪同前總統蔡英文到中和烘爐地參拜前受訪表示，翡翠水庫管理權在台北市政府，經濟部也沒有計畫要在翡翠水庫蓋光電板，這完全就是個假議題。
蘇巧慧說，選前倒數幾天，國民黨陸續拋出不管是松山機場遷建，或是光電板議題，都是選舉的操作而已。她自己還是堅持正面陽光的選戰，不隨著對手起舞。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。