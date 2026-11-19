距離九合一選舉倒數9天，民間團體今共同舉行記者會指出，目前已收到23個縣市首長競選辦公室正式提出回覆，但仍有23個主要政黨候選人並未回應氣候民意，呼籲應盡速提出氣候調適政見，也指出超過6成的選民直接表態，只要候選人提出氣候政見，就願意投下關鍵的一票。

今年6月，氣候對策協會、媽媽氣候行動聯盟與國際氣候團體同步，發起「為氣候而選」（Vote for Climate）倡議活動，透過與中研院合作的網路民調，建立氣候行動的民意基礎，並敦促地方首長候選人提出氣候政見。

媽媽氣候行動聯盟秘書長黃品涵表示，「為氣候而選」倡議要求爭取未來4年擔任縣市首長的候選人，對於選民關注的日常政策提出承諾。根據目前收到的回覆，六都仍有李四川、張善政、江啟臣、陳亭妃等4名候選人未回應，希望能盡速提出氣候政見。

綠色和平氣候與能源專案主任忻儀說，綠色和平在8月公布「台灣六都氣候衝擊調查」，明確發現台灣面臨城市韌性的生存考驗。民調結果更清楚顯示「高溫」與「淹水」已是選民關心的痛點，超過66%的選民直接表態，只要候選人提出氣候政見，就願意投下關鍵一票。

忻儀另表示，本月初美國的期中選舉，主打監督電力公司減碳、用稅收發展綠能的候選人與政策幾乎大獲全勝，認為台灣選民的氣候變遷意識高，呼籲候選人端出具體的氣候調適政策。

氣候對策協會執行長黃業棠表示，本次「為氣候而選」7項訴求都要求優先照顧特定對象，例如家中有幼兒、長者或依賴維生醫療設備的家庭，經濟弱勢家戶，以及停電頻繁、災害風險較高的地區，選民對氣候政策有沒有感，要看它最先照顧到誰。

「為氣候而選」團隊透過影片，內容為10名基隆、新北、桃園、新竹、台中、南投、花蓮、金門的選民對全台及各縣市候選人喊話，距離投票日只剩9天，還沒回覆的候選人仍有機會告訴選民，如何讓市民與氣候變遷共存的未來更安全、更健康、有韌性，還能減少經濟負擔。