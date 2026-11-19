聽新聞
0:00 / 0:00
投票日倒數個位數！沈伯洋加強陸戰 預告直播內容
台北市長選舉倒數9天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今早二訪濱江市場拜票，現場不少攤商致贈水果籃，預祝高票當選等，他說，記得上次來時有普渡的行程，所以只到濱江市場的外攤，擠不進去內攤，這次才會再回來。
由於今天晚間有直播行程，媒體問及直播內容。他說，每次直播的主題可能會有不太一樣，今天的主題比較像是之前做肥皂箱「市長你給我聽好了」那很多問題其實在現場是沒有辦法回答到，所以就用線上搜集，再用AI稍微再比對一次，有哪些政見沒有回答到，卻是大家很關注在意的部分。
他也預告，周末可能也會再直播，下個禮拜一、二在選前之夜之前應該也都還會直播，那每天播的內容回應對方造謠之外，也預測對方可能會出什麼招，都會是直播的主題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。