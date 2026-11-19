台北市長選舉倒數9天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今早二訪濱江市場拜票，現場不少攤商致贈水果籃，預祝高票當選等，他說，記得上次來時有普渡的行程，所以只到濱江市場的外攤，擠不進去內攤，這次才會再回來。

由於今天晚間有直播行程，媒體問及直播內容。他說，每次直播的主題可能會有不太一樣，今天的主題比較像是之前做肥皂箱「市長你給我聽好了」那很多問題其實在現場是沒有辦法回答到，所以就用線上搜集，再用AI稍微再比對一次，有哪些政見沒有回答到，卻是大家很關注在意的部分。

他也預告，周末可能也會再直播，下個禮拜一、二在選前之夜之前應該也都還會直播，那每天播的內容回應對方造謠之外，也預測對方可能會出什麼招，都會是直播的主題。