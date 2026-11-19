新北市長侯友宜今天一早8時來到三峽和平街傳統市場，陪新北市議員呂家愷向採買的民眾及攤商懇託拜票。侯友宜盛讚呂家愷4年來在土樹三鶯做了很多積極的建設，對長輩的照顧及對孩子的關心也不餘遺力，拜託市民踴躍支持讓他能夠順利當選。

侯友宜與呂家愷來到市場後沿街向民眾請託拜票，沿途不少攤商看到侯友宜到場後熱情回應，還有民眾開心的拿出手機合影，有攤商拿著蒜送給呂家愷，還還有民眾拿著一藍粽子與呂家愷合影，現場不斷傳出凍蒜聲，氣氛相當熱絡。

侯友宜說，呂家愷議員這4年來認真努力， 尤其在土樹三鶯做了很多積極的建設，包括三鶯線、新北美術館，甚至運動休閒的據點，包括對長輩的照顧跟孩子的關心不餘遺力。這一次的選舉非常非常的激烈，尤其年輕人在激烈的選戰下做出的成績，除了大家要看見以外，更需要大家的支持。

侯友宜表示，呂家愷真的很認真很辛苦，最後的關頭希望選民能夠大力站出來，支持最優質最年輕、土城、樹林、三峽、鶯歌的呂家愷，踴躍的投票，讓他能夠順利當選。

侯友宜盛讚呂家愷4年來在土樹三鶯做了很多積極的建設，呼籲民眾支持呂家愷。記者黃子騰／攝影

民眾送整籃粽子給呂家愷。記者黃子騰／攝影

侯友宜、呂家愷與攤商開心合影。記者黃子騰／攝影

民眾熱情上前比著2與侯友宜及呂家愷合影。記者黃子騰／攝影

民眾將整籃粽子送給呂家愷。記者黃子騰／攝影

侯友宜與呂家愷向攤商請託拜票。記者黃子騰／攝影