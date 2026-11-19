水庫設置光電板成選戰焦點，台北市長蔣萬安昨晚回應，按照民進黨台北市長候選人沈伯洋的說法是環評就是放水？沈伯洋今早赴濱江市場掃街時受訪，他說，按照蔣萬安的說法是不裝就是不能裝，那為什麼要通過「環評法」修正，因為修正的意思是通過環評就能裝，這邏輯上是矛盾的。

沈伯洋表示，這個並沒有什麼顛覆概念，如果按照蔣萬安說法，不裝就是不能裝，絕對不可以。那為什麼要通過環評法修正？因為通過環評法修正的意思是，只要通過環評就可以裝，這邏輯上是矛盾的。

沈伯洋說，所以才會說蔣萬安必須要來解釋為什麼邏輯上有矛盾。如果認為不裝就是不能裝，那按照現行的法治，翡翠水庫就是不可以裝設「那就句點啦。那我們的主張也是這樣子。」

他說，國民黨立院黨團在通過法案的時候，特別在臉書上發文，這邏輯上就不通。所以是蔣萬安應該要解釋這個邏輯的不通「我覺得我算講的還算蠻清楚的。」

此外，記者問到蔣萬安選前之夜定調「台北光榮」，沈伯洋昨回應標語覺得「現在台北不安也不光榮」，蔣萬安回，「如果沈委員認同我們理念，我們也歡迎。」

沈伯洋回應，蔣萬安好像也沒有回答我們的疑慮，疑慮是現在台北是一個令人不安的地方？那蔣萬安現在是台北市長，不是更應該告訴大家是怎樣造成這些不安心問題。「我覺得一點不知道在講什麼。」