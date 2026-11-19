選戰倒數九天，桃園市長張善政今早接連到楊梅公有市場、埔心市場掃街拜票，立委涂權吉、議員周玉琴也陪同，對於選舉在即，張善政說，陸戰空戰都會雙管齊下，尤其陸戰絕對不能輕忽，會把全部時間放在陸戰，空戰部分會有幕僚幫忙做好。

張善政掃街時，還帶著「好善手」手套分送給來買菜的民眾，不少人看到張善政感到驚喜，紛紛上前握手，希望跟張善政合照，還有民眾看到張善政，主動拿出手機，找出之前合影的照片，表示繼續會相挺支持，更有長者看到張善政來掃街拜票，熱情上前擁抱張善政，還用客語跟張善政說「預祝高票順利連任」。

張善政表示，楊梅傳統市場很有特色，鄉親很有人情味，趁這時間多跑幾場楊梅，跟鄉親打招呼。被問及最後選戰衝刺策略，張善政表示，陸戰空戰都會雙管齊下，尤其陸戰絕對不能輕忽，會把全部時間放在陸戰，空戰部分會有幕僚幫忙做好。

昨晚張善政到桃園會稽河濱公園，還帶著愛犬「小黃」與「小妹」，張善政表示，昨晚約了一些愛毛孩的朋友一起在會稽公園走一走，大家都非常高興。

桃園市長張善政今早到楊梅市場掃街拜票，有攤商送上粽子預祝張善政包中。記者江婉儀／攝影

桃園市長張善政今天到楊梅市場拜票。記者江婉儀／攝影

桃園市長張善政今天到楊梅市場拜票，送上「好善手」手套給民眾。記者江婉儀／攝影