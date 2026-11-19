水庫光電板爭議持續延燒，國民黨立委陳菁徽今天批評，民進黨台北市長候選人沈伯洋先前反對「光電三法」加嚴環評，現在卻將自己塑造成反對水庫光電的環團鬥士；民進黨台南市長候選人陳亭妃則在政見會上稱「現在所有的水庫根本沒有光電板」，引發爭議後還提告記者，兩人根本是「姐弟同心、認知作戰」，一個「昨是今妃」、一個「洋裝支持」。

陳菁徽表示，沈伯洋就是台北的陳亭妃，陳亭妃就是台南的沈伯洋，兩人「姐弟同心、認知作戰」，差點讓人以為他們是環團鬥士。一個「昨是今妃」，說過的話隔天馬上自打臉，惱羞成怒後還去告人；一個「洋裝支持」，結果根本是光電推手，反對環評加嚴，投票紀錄就是鐵證。

陳菁徽指出，陳亭妃在公辦政見會上語出驚人，稱「現在所有的水庫根本沒有光電板」，這句話震驚全台。有那麼一瞬間，大家不禁懷疑，難道中南部一大堆水庫光電板都是假的？還是大家眼睛業障重？全台水庫沒有光電板，這麼幽默的說法，陳亭妃是用猜的嗎？是跟沈伯洋學的嗎？還是只是口誤？如果只是口誤，為何不道歉就好，反而大動作提告中天記者？話從口出，全網大放送，讓陳亭妃成為笑話的就是她自己；承認錯誤需要勇氣，繼續硬拗則需要恥力。

陳菁徽說，說到恥力，也只有沈伯洋可以超越陳亭妃。「光電三法」修法精神是加嚴環評，不再讓全台水庫輕易被鋪上光電板。沈伯洋明知真相，當時民進黨立委在議場內聲嘶力竭高喊反對修法，認為「產業綠電需求若渴，環評過嚴萬萬不可」。但沈伯洋是光電的神話，因此開始重新詮釋「光電三法」修法精神，把藍白加嚴環評說成放寬環評，再將自己形塑成最高尚的環團鬥士。她諷刺，這種能力果然是學霸中的學霸，再次感嘆自己的理解能力跟不上沈伯洋。

陳菁徽批評，從挺光電業者到反光電業者，全都在沈伯洋的掌握之中。選舉過後，如果沈伯洋又改回支持翡翠水庫設置光電板，真的不要意外，就當作大家自己眼睛業障重就好。她呼籲，11月28日好好投票，選票治百病，這「昨是今妃」、「洋裝支持」的症頭，也只有讓他們敗選才能治好。