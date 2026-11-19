民進黨台北市長候選人沈伯洋昨在內湖台北花市，與一位瘖啞人士比手語引起熱議。網友再度翻出民眾黨立院黨團主任陳智菡先前疑嘲笑沈的手語影片，沈伯洋今早到濱江市場掃街時受訪表示，這是一個價值，若去嘲笑手語，大眾會覺得政治人物做什麼榜樣給人民，盼未來不要再有這樣事情發生。

民眾昨將陳智菡先前開直播時，疑嘲笑沈伯洋「順起來」手語，影片可見陳說著「這是北，這是七，這是北七，呵呵呵，台北順起來。」影片再度於社群轉貼，引起不少網友批評歧視。

沈伯洋受訪表示，手語畢竟就是國家語言法的正式官方的語言，當時用手語其實也是想讓大家知道，這是重要的「台北順起來」這樣的一個 Slogan，也希望能夠讓更多人知道。

他說，陳智菡的影片是過去的事情，但認為在選舉當中，大家看到的本來都是一個價值。那如果去嘲笑手語，大眾一定會覺得作為政治人物做了什麼榜樣給人民，其實蠻重要「那希望未來不要再有這樣的事情發生。」