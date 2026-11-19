台北市長選舉激戰，藍綠候選人紛紛搶攻白營及中間選票。民進黨台北市長候選人沈伯洋本周六將受邀出席觀光政策座談，發現主辦方暨與談人，是與前民眾黨立委黃珊珊共同創設的典典顧問公司的顧問，引起外界遐想。沈伯洋今早赴濱江市場掃街時受訪說，對他來說就是受邀方，希望大家多討論。

根據社團法人RTM泛旅遊協會及台灣觀光地方創生協會邀請函中，可見將與沈伯洋將全程參與一小時座談，與觀光、地方創生及AI領域代表，從產業實務討論台北觀光的下一步。並且致贈「黃珊珊親筆簽名著作」與「台北市觀光政策建言」。特別的與談人中，就有泛旅遊協會創辦人鄭佑軒、同時也是與黃珊珊共同創辦典典顧問公司的董事。

媒體問及此議題時，沈伯洋說，不確定活動會有哪些建言，但對我們來講就是受到邀請的一方，然後來發表觀光的政策。剛好禮拜六中午也會有政見發表，發表完後緊接著是這場觀光政策座談，當然很希望有機會讓大家多討論，不過現在選舉只剩幾天，行程上的安排不知道是否能夠順利。

另外，媒體也問到，柯文哲稱小草票會不會投台北市長蔣萬安還不知道，但一定不會投沈伯洋。沈伯洋回應，團隊一直以來就是針對各式各樣不同的族群在爭取選票，也覺得民眾都是獨立的個體，不會說今天是誰呼籲或者誰的說法，就一定會投給誰，或者不投給誰。

沈伯洋說，作為台北市民，大家就是做政見的比較，然後看一下大家對台北的願景是否在哪一個候選人的身上能看到，「大家都是可以自己做決定的。」這才是最重要。