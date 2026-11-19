年底地方選舉進入倒數，曠世智能投資案持續延燒，民眾黨主席黃國昌今天表示，面對國庫通家庫的國際醜聞，民進黨新北市長候選人蘇巧慧持續迴避，新北市議員候選人陳怡君製作最後一波文宣，然而派報公司直接回覆「沒有辦法接」，司法當工具的寒蟬效應已經蔓延。

立法院財政委員會昨天邀請財政部長莊翠雲、金管會、法務部廉政署、審計部就「台企銀創投公司投資曠世智能公司事前評估過程至投資後效益及管理之爭議與適法性」進行專題報告。黃國昌今天在臉書發文表示，這場專案報告一如預期，完全就是廢話大全集，「蘇巧慧也就像個NPC一樣，跳針式迴避國庫通家庫的國際醜聞。」

黃國昌指出，整起弊案臭不可聞，絕非民進黨想包庇就可以船過水無痕，國民黨立委賴士葆詢問曠世智能虧損連連，策略股東嘉實資訊早在2024年出清持股，為何台企銀創投遲不撤資？台企銀董事長李嘉祥的回答簡直令人噴飯，「經營狀況已逐步改善」。

黃國昌說，台企銀上個月在立法院回覆，現在每股價值僅剩3.8元（當初台企銀創投以每股13元投資），已經虧損超過1400萬，請問改善在哪裡？此外，從嘉實資訊的財報可以得知，2022年台企銀和國發基金以每股13元投資曠世智能時，期末嘉實資訊所持有的股份每股殘值僅剩下1.54元，直白地說就是用國家的錢在幫蘇家公司紓困。

黃國昌表示，隔年國家投資每股價值腰斬，再隔一年嘉實資訊跳船，獨留台企銀和國發基金這對難兄難弟續抱硬撐，請問這是哪門子「投資前經過內部專業評估」？虧都國家在虧，賺都蘇家在賺，天底下除了蘇巧慧他們家族，請問還有誰能夠這麼「好康」？

黃國昌指出，自己除了憤怒之外，同時也感到很悲傷，民眾黨新北市議員候選人陳怡君製作最後一波文宣，希望讓更多新北市民看清楚「蘇氏吸血蟲家族違法貪婪的真面目」，然而派報公司直接回覆「沒有辦法接」，因為第一線執行會有困難，「話講的委婉，但是原因大家心知肚明，民進黨把司法當工具的寒蟬效應已經蔓延。」

黃國昌表示，他跟陳怡君說不要擔心，「我不怕、我來發，請大家一起幫怡君分享轉傳，絕不能讓好人精疲力盡，壞人精神抖擻。」