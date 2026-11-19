民進黨基隆市長候選人童子瑋海大碩士論文被控抄襲爭議，近日持續延燒，國民黨基隆市黨部今天上午將到海大教務處正式具名提出檢舉，要求海大嚴肅處理，藍綠市長候選人也都親自回應。謝國樑說，「如果我是海洋大學，我會比任何人都來得關心這件事情的真相。」；童子瑋表示，請依正式管道按程序走，一切都沒有問題，不要刻意做新聞、造謠。

謝國樑表示，今天一早7點到中正路的飛鳶廣場前站路口拜票，可以感受到通勤民眾忙碌一天的開始，趁上班的這段時間向市民問好，最後倒數的時間會持續到市場掃街，民眾很熱情，對於很多民眾向他說「一定要當選」，他可以感受到民眾的迫切感，他們的熱情和熱血讓他很感動，一定會全力以赴，贏得最後的勝選。

針對童子瑋論文爭議，謝國樑說，海洋大學是基隆最重要、最卓著的學術機構，「如果我是海洋大學，我會比任何人都來得關心這件事情的真相。」

最後黃金周謝國樑將全力衝刺，26日周四有大型造勢活動，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕將到基隆加持站台。謝國樑說，最近民眾不斷報名非常踴躍，比他第一次選市長和反罷免案時還要熱烈，最近正在傷腦筋人數太多的問題，正在思考如何解決。

童子瑋今天上午7時到成功一路、安樂路一段路口站街頭拜票，針對論文爭議，童子瑋今天首次親自回應，他說，如果他們真的覺得有問題，請依正式管道去海大檢舉，按程序走，一切都沒有問題，不要刻意做新聞、造謠

選前童子瑋場大造勢預計在11月22日晚上的「洋流童行」，賴清德總統、前總統蔡英文、台北市長候選人沈伯洋、基隆前市長林右昌等人都會站台催票。

童子瑋說，現在每一天都戰戰兢兢、戒勝恐懼，就按照步調走，努力把握每一天，繼續努力，選前黃金周將陸續有大咖來加持，總部會一一公布，全力衝刺。

謝國樑今天一早7點到中正路的飛鳶廣場前站路口拜票。記者游明煌／攝影

童子瑋今天上午7時到成功一路、安樂路一段路口站街頭拜票。記者游明煌／攝影

謝國樑今天一早7點到中正路的飛鳶廣場前站路口拜票。記者游明煌／攝影

童子瑋今天上午7時到成功一路、安樂路一段路口站街頭拜票。記者游明煌／攝影

童子瑋今天上午7時到成功一路、安樂路一段路口站街頭拜票。記者游明煌／攝影