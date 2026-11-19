國民黨新北市長候選人李四川近日透過臉書分享兩段家庭故事，一段是藏在心中多年的遺憾，另一段則是與妻子相處多年的溫馨點滴。

李四川透露，年輕時家中經濟困難，妹妹國小畢業後，因家裡欠債而放棄升學，年紀輕輕就進入紡織工廠工作，把薪水一筆一筆寄回家還債，讓他至今仍感到心疼，直言「這是我這輩子補不回來的遺憾」。此外，他日前接受台視《台灣名人堂》專訪，也罕見談起與太太的相處之道，兩人在節目中甜蜜擁抱，太太更透露，李四川不擅長甜言蜜語，卻總是用實際行動表達關心。

李四川18日晚間在臉書發文表示，家中至今還收著一張妹妹當年的國中入學通知單，那是他始終無法彌補的遺憾。他回憶，當年家裡背負債務，工廠工人的月薪只有一千多元，妹妹明明很聰明、功課也很好，卻在國小畢業後，看著家中的借據，默默將入學通知單收進抽屜，隨後背起簡單行囊進入紡織工廠工作，把賺來的薪水寄回家還債。

李四川感嘆，當年大家都稱讚妹妹懂事，但他心裡明白，妹妹並不是懂事，而是那個年代沒有選擇。他也藉此想到許多曾為家庭犧牲升學機會、提早投入職場的女性，認為她們不應只是被感謝的背景，而是值得擁有更好的人生。

文中，他特別向妹妹喊話：「小妹，謝謝妳。這句話，我要講一輩子。」也表示自己出來做事，其中一個原因，就是希望這樣的遺憾能夠減少，讓所有女兒不必再為了家庭退後一步。

李四川：我不會說，那就去做

除了談起妹妹，李四川也在另一篇貼文分享與妻子的感情點滴。他日前接受台視《台灣名人堂》專訪，節目中與太太談起交往至今的相處過程，兩人也在鏡頭前溫馨擁抱。李四川坦言，自己不擅長表達情感，但相信與其用嘴巴說，不如直接付諸行動。

他舉例，太太生病時如果忘記帶藥，自己就會主動幫忙拿藥，擔心她忘記服藥，也會特別打電話提醒。李四川認為，這些看似平凡的小事並不算什麼大事，卻是自己表達關心的方式，「我不會說，那就去做」，好的事情用行動表達，才是最直接、踏實的方式。

太太則透露，李四川過去寫給她的信，她至今都還留著，捨不得丟掉。對她而言，李四川最窩心的舉動，就是時時叮嚀她記得吃藥，雖然不是什麼轟轟烈烈的大事，卻讓她感受到對方細膩的關心。