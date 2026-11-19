近日翡翠水庫議題被熱烈討論，台北市長蔣萬安被社群平台形容「守水有功」，在選前進入十天倒數的關鍵節點，成功獲取一張亮眼政績牌；相較之下民進黨沈伯洋陣營在這議題開始延燒時，第一時間並未展現明確「拒絕光電板染指翡翠水庫」的態度，備受批評。

於台北市民眾而言，不論政府找了多少專家背書，每年要迎來數個颱風的台灣，動輒強風豪雨，水庫設光電板萬一遭吹毀破壞，民眾飲用水如何能保證安全，這是非常正常、政府也需明確回答的顧慮。從這角度看，守住翡翠水庫民生水源的安全，當然是政績一件，但若非網紅，此議題恐怕就要埋沒在更無意義的選戰口水之中了。

翡翠水庫話題被熱炒，源自日前「Kimi的有料廢話」社群平台發布了一個街訪影片，一位民眾表示自己支持蔣萬安，因為蔣萬安守護翡翠水庫，隨後網紅陳沂十五日在臉書發文，「發現經濟部水利署2022、2023、2024連續三年發函台北市政府，調查翡翠水庫設置光電板潛力。2025年有議員質詢這件事，蔣萬安強硬表示：依法翡翠水庫是不可以，我們絕對不准」。此篇貼文受到眾多媒體轉載，話題自此延燒，隨後蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋、經濟部等均出面回應。

陳沂並非傳統的「政治類型網紅」，此次可以「一人逼出沈伯洋」，是因為飲水安全攸關民眾健康，且部分南部水庫已鋪設光電板，更催出台北人「守住台北優質水源」的急迫感。這證明政治人物的政績，不只要會做、也要訴諸於讓民眾有感的語言，才有機會「破圈」，打破原始的藍綠同溫層。

早在2025年十月，國民黨議員已質詢中央連續三年發函調查翡翠水庫光電潛力，翡翠水庫管理局出面強調「翡翠水庫水域依兩項法規雙重管制，禁止設置太陽光電板」，蔣萬安也嚴肅表達反對立場。這件事情早在去年便已受到媒體報導，網紅並非這件事情的原始揭露者；但此次若非網紅的貼文，恐怕多數台北民眾仍不清楚這件與自己切身相關的議題。

在此次選戰開打後，國民黨是否好好盤點手中的「彈藥」有哪些？哪些政績可以宣傳、哪些可以作為捍衛自己的盾牌？國民黨候選人不缺政績，但需加強將政績傳達給民眾、讓民眾有感的能力。

陳沂一篇文，提醒蔣萬安陣營及國民黨：好的政策並非沒有市場。隨著選戰進入不到十天的倒數階段，整合火力、盤點政績，比隨著「洋流」龐大的社群聲量起舞，更能凝聚選民。