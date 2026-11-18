宜蘭縣長選舉公辦政見會今天舉行，藍綠候選人唇槍舌戰，吳宗憲拋問與答覆對手的問題，內容及時間都抓得精準，他認為兩階段辯論時間不夠，再度向林國漳下戰帖，邀請對方隨時都可辯論，把問題講清楚；林國漳婉拒辯論，表示時間緊迫，來不及了。

宜蘭縣長選舉公辦政見會採兩階段發表政見，每階段各12分鐘，今天雙方互批對方抹黑。吳宗憲會後受訪表示，林律師可能搞錯抹黑的定義，假的資料才叫抹黑，政治人物本來就應該接受檢驗，林國漳律師擔任官股獨董及監察人、投資的公司在中國大陸做生意、擔任亞別建設公司大股東，很多都是網路可以查到的公開資料，「這是事實，不叫抹黑」。

吳宗憲反問林國漳如果你準備好，如果你了解每個政見需求及可行性評估，而不是別人寫給你的政見的話，雙方就來辯論，他舉前縣長陳定南早年勇敢與王永慶董事長辯論為例，陳前縣長是他擔任檢察官時的第一位長官，期待對手能夠跟他的這位老長官一樣勇敢，出來辯論，面對鄉親把問題講清楚。

林國漳質疑對手是想利用辯論的機會進行抹黑？全國縣市長選舉只有3個縣市有舉辦辯論，大多數縣市引用公辦政見會闡述各自政策，他今天已經把政見談得差不多了，其他留在下一場政見會繼續講。

林說，距離投票日時間非常緊迫，走訪基層都來不及了，也有很多要去拜訪、車掃行程已經排滿，他如果沒有參與選舉，什麼事都沒有，只是這次自己因參選，被擴大移花接木，進行不實抹黑。