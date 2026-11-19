新竹市長選舉公辦電視政見發表會昨登場，民進黨莊競程、無黨籍高虹安與何志勇三人接力闡述政見，也分別打出福利牌。爭取市長連任的高虹安猛攻莊競程「照稿念」，甚至將半導體晶片說成中國用語「芯片」，如何掌握市政？莊回應，歡迎高虹安公開對話，聚焦政策交換意見。

莊競程率先發表政見，以「幸福新製程」主軸，從交通、教育、區域均衡發展及全齡照顧四大面向提出政策，盼給市民更好生活。他批評高虹安四年前提出ＡＲＴ智慧運輸構想，如今仍未落地，輕軌捷運動工時程也一再延宕，自己承諾當選後四年內推動輕軌實質動工，並提出普發一萬元、生育補助最高十五萬元等福利政策。

高虹安一開場猛攻民進黨候選人莊競程卅分鐘全程低頭照稿念，連拜託選民投票都得看稿，質疑「一個沒有稿子的市長該怎麼進行市政？」也建議莊多到園區與科技人交流，避免再將晶片說成中國用語。

高虹安隨後細數施政成果，四年前提出包含「○到六歲市府養」等逾百項政見兌現率逾八成五，明年生育津貼將從三萬再增至六萬元，同時完成新竹棒球場改善、負債清零等成果。至於輕軌建設，她反擊是因前市府未整合新竹縣路線，她上任後整合推動，紅、藍線可行性研究預計明年送審，不該因選舉否定市府團隊努力。

何志勇提出九大施政主張，強調新竹擁有世界級半導體產業與頂尖大學，應打造媲美美國波士頓的國際科技城市。他主張推動鐵路高架化、ＢＲＴ公車專用道、智慧巨蛋、十八尖山纜車及可負擔住宅等建設構想，並提出每人每年一萬六千八百元生活支持金的福利政見，盼讓新竹成為適合工作、生活的城市。