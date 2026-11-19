選戰最後衝刺，爭取連任的國民黨桃園市長張善政昨早到中壢交通要道路口拜票，接著趕往華勛跟內壢市場掃街，鐵人行程持續催票；民進黨候選人黃世杰則在內政部前部長林右昌陪同下到龍潭市場拜票，拚拉高選票支持。

選前黃金周，張善政與黃世杰分別選定在中壢、桃園區大造勢，炒熱選情。

張善政昨早七時半到中壢區延平路與環北路口拜票，接著轉往華勛市場，一到路口就被來採買的婆婆媽媽們包圍，爭相想要握手或合照。晚上馬不停蹄，帶著飼養的愛犬「小黃」和「小妹」到會稽河濱公園快閃，並在現場發放競選小物「好善手」工作手套，受到不少民眾歡迎。

「大家的熱情，讓我感受到極大的溫暖。」張善政說，連日來拜票，不少民眾都與他熱情互動，還有一名等公車的市民主動走上前表示，「有坐到新公車，真的覺得公車的服務有改進了。」令他感動，市府團隊的努力沒有白費，允諾下一個四年，一定把桃園建設得比現在更好。

民進黨黃世杰昨早則在內政部前部長林右昌陪同下到龍潭市場拜票，林右昌說，過去擔任內政部長時，與擔任立委的黃世杰有所互動，黃世杰是型男、更是暖男，且對於專業領域、對的價值有所堅持，相信未來帶領桃園市政，在完整擘畫下，桃園可再攀高峰。

黃世杰說，林右昌過去在基隆就是五星級市長，在市政上有很多議題可以跟他請益。

另外，林右昌也遠赴海外考察台積電到國外設廠的發展，這些經驗，對於未來他當選市長後，要台積電重新回到龍科三期是很重要的借鏡與參考，自己有信心最後能獲得勝利。

最後黃金周造勢，張善政規畫廿一日晚上六時在中壢競選總部舉行「持續善政 必須有你」造勢大會，黃世杰則安排廿二日晚上五時半在桃園區朝陽公園舉辦「北桃園大團杰之夜」，賴清德總統將再度站台。