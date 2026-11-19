藍綠大咖催票，民進黨台中市長候選人何欣純廿日將與同黨台北市長候選人沈伯洋合體車掃，選前一周連三場大造勢，國民黨台中市長候選人江啟臣昨邀台北市長蔣萬安助陣車掃，地方人士觀察，江蔣合體拜票有亮點。另何欣純前晚在政見會談到超巨蛋，質疑BOT決策前是否有專業評估等；市長盧秀燕昨回應，日本火腿鬥士加中信集團合作，若仍有人貶低，她個人非常不以為然，引發攻防。

江啟臣與蔣萬安合體，兩人一起車掃台中市區，從南屯出發，一個半小時內繞行南區、西區，最後抵達國民黨台中市黨部，沿途除了支持者集結大喊「凍蒜」，路上行人看到也會熱情揮手。尤其進入西區後，沿途有公益商圈、向上市場、精誠商圈等人潮密集處，不少民眾興奮比出江啟臣的號次三號，也有人大喊「凍蒜」「加油」，還有支持者送上鳳梨寓意選情旺。

何欣純廿日邀沈伯洋合體車掃，接著三場大造勢，賴清德總統、前總統蔡英文、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰等人會師台中。何欣純昨晚逛大慶夜市，現場舉辦簽名會，支持者大排長龍。

台中市長候選人何欣純（左）昨訪大慶夜市，簽名排隊人龍不斷，圖為回國投票的鐵粉。記者黃仲裕／攝影

除大咖催票，何欣純前晚在公辦電視政見辯論會談到超巨蛋，質疑場館BOT決策前是否有專業評估、未來營運方向及團隊能力，並批評市府未充分向市民說明。盧秀燕昨反擊，表示日本火腿鬥士隊是世界一流球團，若有人認為不夠格，可能是故意貶低，也可能不懂棒球。她強調，搭配台灣中信兄弟隊與日本世界級球團合作，若仍有人貶低，她個人「非常不以為然。」

江啟臣昨表示，市府對超巨蛋BOT案應是相當審慎，除合法合規，更以最嚴謹、最高標準選擇合作團隊，得標的日本北海道火腿鬥士隊是專業球團，具經營經驗，也曾興建自己的巨蛋。他認為，六百億元的大案，各界都用放大鏡檢視，市府相信以最高標準選擇團隊，期待超巨蛋在台中實現，未來能容納四、五萬人，一起喊安打、全壘打。

何欣純澄清，因辯論時間有限，未能完整說明。她支持巨蛋及超巨蛋建設，但仍希望市府向市民完整說明規畫。何指出，大型場館若缺乏大眾運輸，賽事人潮疏散將成問題，也可能衝擊環境及周邊住宅區，盧市府至今未完整說明，她若當選將更嚴謹評估。