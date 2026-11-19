彰化縣長候選人公辦電視政見辯論會昨登場，民進黨陳素月成目標。國民黨魏平政強調有縣長王惠美堅強團隊支持，是最佳接棒人選，轟陳素月缺席立院老人福利法相關投票，質疑彰化長期沒有重大交通建設，「過去二十多年在做什麼？」陳素月則打政績牌，強調多年來已爭取超過千億元經費回彰化。

魏平政強調自己沒有傳統政治人物包袱，是王惠美最好的接棒人選，提出六十五歲以上長者、六歲以下幼兒免健保費政見。話鋒一轉指立法院日前通過老人福利法修法，民進黨政府卻不副署，陳素月也缺席相關投票，質疑身為立委應出席會議並參與表決。

魏平政續批評彰化鐵路高架化、擴大東區都市計畫及捷運綠線等重大建設進度緩慢，質疑陳素月過去二十多年做了什麼？無黨籍邱建富也批評陳素月身為立委、曾任交通委員會召委，鐵路高架化卻仍原地踏步。

陳素月表示，長者健保補助政策涉及地方自治權責及縣長權限，立院藍白推動則被質疑違反民主程序的修法，這是不同的兩件事。回應魏平政質疑，陳素月說，從政多年包括交通建設以及農田水利及校園硬體改善經費，累計爭取超過一千億元回到彰化。

針對彰化鐵路高架化，她說明，彰化火車站位處山海交會處，規劃難度高，機檢站位置直到前年6月才由縣府確定回覆，後續還涉及行政程序及土地徵收，需要中央與地方配合。她也指出，交通部長已至少5度到彰化考察，賴清德擔任行政院長時宣布全力支持，蘇貞昌任內也核定可行性評估。

邱建富主軸放在青年返鄉，提出爭取台積電到彰化，企業接受政府補助後也應提高員工薪資，另提出四年興建一千戶社會住宅；邱並無黨籍陳重嘉提出透過短、中、長期城市規畫，主張民政處建置「彰化全民通」APP，縣庫運用經費公開透明。他說，參選並不覺得自己會當選，但呼籲一定要出來投票，即使投廢票也可以，「下一屆就會推出更好的候選人。」