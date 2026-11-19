新竹縣長選戰持續熱戰。國民黨候選人徐欣瑩衝刺選情，昨展現母雞氣勢赴新豐後湖村為村長候選人鍾萍森站台，並呼籲支持者團結一致，守護新竹縣的廉能與陽光政治，拒絕黑金家族，守護乾淨新竹；民進黨鄭朝方則發表營養午餐升級政見，鄭陣營針對徐欣瑩說法表示，先前都說明過，不再回應。

徐欣瑩身為「新豐女兒」，昨回鄉跑行程和新豐鄉民代表會主席田鼎睿、新豐鄉長候選人鄭旭凱，及新豐、湖口多名村長、代表等人互動，現場高喊「凍蒜」、「一定贏」，氣氛熱絡。徐也向鄉親說明敬老津貼不排富、不限軍公教及設籍年限，老人健保費與假牙補助、生育獎勵金每胎十萬元等福利政見，爭取支持。

選戰期間，徐欣瑩持續猛攻鄭朝方家族土地與干政爭議，徐強調，很多縣民都希望鄭能回應，為何同樣農牧用地，一般人交易一坪一八八○元，但鄭朝方和家人可以賣到一坪八點九萬元，價差四十七倍、套現三億多元？並稱竹北市公所也有內部員工反應，多個標案決標價格及底價太過接近等情形，容易產生弊案。

鄭朝方陣營昨不再回應徐欣瑩的質疑，將選戰拉回政見主軸。鄭朝方昨提出「校園午餐飲食品味升級計畫」政見，從食材採購、供餐管理到菜單設計層層把關，讓午餐兼顧安全、營養與飲食品味，成為日常食育課。

鄭朝方表示，免費營養午餐能減輕家庭負擔，孩子每天在學校吃得安全，是縣府最重要的責任。若當選將強化供餐稽查，如遇疑似食安事件，學校應依程序立即通報、保全留樣，並及時向家長說明處理進度。同時優先將新竹米、當季蔬果與在地農漁產品帶進校園，並將邀請名廚分季規畫「新竹旬味餐食」，讓孩子更認識家鄉。