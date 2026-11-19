九合一選情緊繃，演變成水庫光電板修法之戰。藍營昨再揭露，藍白先前在立法院修法，推動水面型光電設置或累計面積達一定數值須辦環評，當時民進黨雙北市長候選人沈伯洋、蘇巧慧等綠營立委都投反對票。沈伯洋回應強調，他當初的意思就是反對設置，如果通過環評就可以放光電板，「等於打臉蔣萬安」。但台北市長蔣萬安感嘆，沈的說法完全顛覆台灣數十年來環保運動的觀念。

國民黨立院黨團表示，藍白去年通過環評法第三條修正案，「超過五公頃的面積，或裝置容量達一萬瓩以上的水面型光電，必須通過環評」；然而修法時，包括沈伯洋、蘇巧慧在內等十位現在參選縣市長的民進黨立委皆投反對票。國民黨立委羅智強更點名沈伯洋，在修法時背叛環保，當選難道不會出賣大台北的水給光電業者嗎？

遭批偷換概念 沈反指藍造謠

沈伯洋回應，大家可以去看一下國民黨的修法，是指如果通過環評，就可以放光電板，「這跟我的想法不太一樣喔，我們是說我們就是反對」；他認為，按照專業評估，翡翠水庫就是不能設置光電板，國民黨用這樣倉促的方式來修法，「等於打臉蔣萬安」，又造成資訊落差來造謠，人民看得很清楚。

蔣萬安昨晚回擊表示，民進黨明明是要在水庫上面設置光電板，選舉到了，就換一套說法、花招百出；按照沈伯洋說法，環評就是放水，不做環評反而是保護環境？真的是顛覆環保運動的觀念。蔣說，光電三法立法前是不做環評，就能夠在水域上設光電板；民進黨立委投反對票理由，是認為做環評會阻礙光電發展。

國民黨立委徐巧芯也批評，沈伯洋又在發動認知作戰、偷換概念、指鹿為馬，在野黨修法替原本免環評的水庫設下門檻，沈伯洋去年投票反對，如今自稱主張水庫全面禁設光電，根本昨是今非。

國民黨主席鄭麗文昨在中常會表示，從高雄阿公店水庫到台南烏山頭水庫等，都種了很多光電板，而在國民黨執政的桃園、新北、台北，都拒絕光電板的種植；她感謝歷任台北市長，尤其蔣萬安，果決拒絕在翡翠水庫裡種植光電板，此外，包括桃園市長、新北市長也讓北台灣重要的水源得到最適當的保護。

被疑光電門神 蘇營嗆假議題

國民黨新北市長候選人李四川競總更質疑「蘇巧慧們」，是否是光電業者門神。

蘇巧慧陣營回應，經濟部已說明，根本沒有在翡翠水庫設水面光電設施的計畫，北市府產發局今年三月才在自家網站上清楚說明太陽光電板不屬於有毒廢棄物是「基本常識」，批國民黨操作假議題。

對於環境部長彭啓明稱光電板並非有害廢棄物，蔣萬安說「完全不意外」，因為民進黨就是站在光電板這一邊；不過，他的立場非常堅定，就是反對在水庫上面設置光電板。