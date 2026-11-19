水庫設置光電板選戰話題延燒。針對烏山頭水庫光電板爭議，民進黨台南市長候選人陳亭妃前晚在政見發表會說，「只要到二○三二年四月廿三日就不能續約」，卻因一句「現在所有水庫根本就沒光電板」引爆爭議。陳怒批有媒體報導斷章取義，已採取法律行動；但此舉也讓大批網友灌爆她的社群帳號。

針對外界質疑，台南市長黃偉哲昨說，烏山頭水庫光電板是在馬英九政府時期，經濟部核准設置，若蔣萬安或其幕僚有意了解，可把當年經濟部核准的資料拿出來檢視。黃還說，光電板是否有毒，應透過客觀檢驗，而不是用「喝毒水」等說法製造恐慌。

國民黨副主席蕭旭岑回應表示，馬政府時期僅為部會研議，但因前總統馬英九強烈反對才未執行，民進黨不要再用「馬維拉」。蕭表示，烏山頭水庫光電計畫屬「行政院太陽光電二年期推動計畫」之一，據當時媒體報導，該計畫是在二○一六年五月政黨輪替後，蔡英文政府的首任行政院長林全任內核定；這正是「林全打臉黃偉哲」的鐵證。

台北市長蔣萬安也說，民進黨執政十一年，還是一樣「馬維拉」，烏山頭水庫光電設施是在前總統蔡英文任內核定，人民關心的是用水安不安全，到底能不能讓大家安心，而不是把人民對用水安全的疑慮，打成一句「製造恐慌」。

國民黨台南市長候選人謝龍介昨陪蔣萬安在台北掃街表示，如果要等到二○三二年才能拆除，就沒有勇氣和擔當，他若當選，沒把烏山頭水庫的光電板拆除，「大家可以公開罷免我」。

國民黨立委陳菁徽點名民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，指賴曾是雲豹能源前董事長賴勁麟任立委時的助理，立委任內更舉行多達廿一次光電相關會議，應明確表態是否支持光電板完全退出水庫。

新黨北市議員侯漢廷則披露，烏山頭水庫光電板業者與綠營關係密切，民進黨把國家水庫拿來做光電生意，「國庫通黨庫，納稅金通選舉金」。

農業部農田水利署表示，烏山頭水庫水面型光電板契約期限確實只到二○三二年四月廿三日，契約屆期後將由廠商自行拆除太陽光電發電設備。