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彭啓明稱光電板非有害廢棄物 藍批睜眼說瞎話
水庫光電板爭議近期成為選戰焦點，環境部長彭啓明昨表示，光電板並不是有害廢棄物，呼籲各界應以科學來驗證和解讀。國民黨立院黨團書記長許宇甄痛批彭是「睜眼說瞎話」，她引述荷蘭研究指出，飲用水庫設光電系統後，原生植物大減，板下更滋生可能產生毒素的藍綠菌、覆蓋率達百分之九十，環境部勿忽視國際警訊、欺騙人民。
彭啓明昨在立院受訪表示，水庫光電板去年已討論很多，環境部特別做過專案報告，會嚴密監控水質，到目前為止水質未受影響。他並指，新加坡、南韓和日本都有在水庫設置水面型太陽光電的案例，不必只用一個觀點看待，要用科學來驗證和解讀。
不過，許宇甄說，荷蘭有研究發現，當地飲用水庫設置浮動式太陽能光電系統後，水下生態出現明顯變化；國際上已有相關研究提出警訊，環境部不應再忽視這些風險，更不能欺騙人民。
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