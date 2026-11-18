選戰進入最後倒數，藍綠陣營全面啟動陸戰搶票，國民黨高雄市長候選人柯志恩密集展開車隊掃街，向來低調的老公洪德成也「撩落去」，化身選戰奇兵，深入市場、商圈替老婆固票，首度單飛拜票的他，憑著爽朗個性與親和力，擄獲婆婆媽媽的心，沿途有人搶拍合照，掀起一波另類「洪流」。

九合一選舉進入最後衝刺，高雄38個行政區幅員遼闊，藍綠候選人卯足全力車掃催票，柯志恩為擴大基層接觸面，祭出夫妻分進合擊戰術，自己搭車深入各區拜票，洪德成則兵分另一路，穿梭傳統市場與商圈，盼選戰最後關頭多爭取一票是一票。

相較柯志恩直率、快人快語的個性，洪德成作風低調，過去曾長期在台灣工作，後來轉赴美國科技公司任職，經常往返台美兩地，平時有健身習慣的他，身材維持得相當不錯，私下更是十足「家庭煮夫」，陪老婆走訪市場，柯志恩忙拜票，他就在一旁買菜，默默扮演家庭後盾。

今年9月，柯志恩前往選委會登記參選，洪德成戴著黑色墨鏡，以「黑狗兄」造型騎機車載老婆現身，帥氣模樣意外成為焦點。上月他更獻出政治助講處女秀，替國民黨籍高雄市議員李雅靜站台，幽默自嘲老婆說話太快，自己在家經常聽不懂，逗得台下笑聲不斷。

隨著選戰白熱化，洪德成走向第一線，選舉號次出爐後，罕見與柯志恩同登宣傳車掃街，平時也代替老婆出席餐會。面對最後關鍵催票期，他先跟著國民黨議員「見習」市場拜票，熟悉節奏後終於放膽單飛，披上「柯志恩老公洪德成」紅色彩帶，在地方里長帶領下深入基層。

洪德成昨天在數十名支持者陪同下，現身鹽埕區堀江商場及新樂街，穿著休閒短褲、印有柯志恩名字的Polo衫，逐家向店家、攤商握手懇託，沿途還不時小跑步衝在隊伍最前頭，展現十足拚勁。

有趣的是，洪德成的親和力意外成為拉票利器，不少婆婆媽媽直呼柯志恩「太會藏了」，這麼帥的老公早該出來跑行程，還有人爭相合照。不過，也有民眾誤以為柯志恩也來了，發現是她老公更驚喜，笑稱「想見柯志恩的老公應該比較難」，現場笑聲不斷。

選戰進入最後肉搏，柯志恩車掃衝刺，洪德成化身分身深入市場巷弄，夫妻聯手擴大拜票戰線，這位低調「家庭煮夫」，如今成為藍營選前催票的另類奇兵，能否將婆媽人氣轉化為實質選票，替柯志恩選情再添助力，備受關注。

洪德成走訪舊堀江商場。記者郭韋綺／翻攝

選舉號次出爐後，洪德成罕見與柯志恩同登宣傳車掃街。記者郭韋綺／攝影