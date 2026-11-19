選戰倒數衝刺，台北市醫事檢驗師公會昨舉辦成立五十周年餐會，台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋均到場，兩人碰頭時握手致意，更上台與大家交疊手切慶生蛋糕。應主辦單位之邀，兩人舉杯向現場出席人士致意，還相互碰杯。

昨晚這場活動，充滿濃濃選舉味。先到場的蔣萬安與行政院政務委員陳時中、衛福部常務次長莊人祥握手。

沈伯洋隨後到場，先與陳時中、莊人祥握手，再向蔣萬安、國民黨立委賴士葆及徐巧芯握手致意。司儀介紹兩人時，現場都爆出歡呼聲。

蔣萬安昨晚也到東區發放競選小物明信片，現場再現「貪食蛇」人潮盛況。蔣萬安說，他還是以直接跟所有市民朋友接觸為主，這樣的接觸最有溫度。

至於周日是否大車掃？傳藍營大咖立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕將幫站台，蔣萬安說，都還在規畫中，確定就會跟大家報告。

沈伯洋則到台北花市拜票，許多攤商拿著旗幟和應援小物簽名，有花商掛出氣球迎接。沈伯洋應商家邀請，在蔣萬安二○二二年選舉簽名旁簽下自己的名字，較勁意味濃厚。