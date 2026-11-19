財政部認定行政院前院長蘇貞昌女兒、民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純「曠世智能」獲政府補助不適用「利衝法」，國民黨市長候選人李四川昨表示，如果是這樣，立法院應該把利衝法廢掉，因為已經沒有意義；他當了四十年公務員，這次講的話是最重的一次，如果他擔任新北市長，絕對不會讓蘇巧慧家族拿走新北市的一毛錢。

蘇巧慧昨重申，妹妹並非該公司負責人，所有政府要求填寫資料均依規定辦理，資料公開範圍也完全遵循法律規範，團隊不會介入政府部門運作，呼籲選戰最後應回歸政見與願景理性比較，共同創造良性選舉風氣。

蘇巧純在蘇貞昌擔任行政院長期間獲國發基金及台企銀創投投資，合計約四五○○萬元。財政部表示，台企銀創投依所訂「利害關係人投資作業要點」等評估，曠世智能非屬台企銀創投的利害關係人，不適用公職人員利益衝突迴避法。

立院財政委員會昨安排專案報告，審計部副審計長林汝玲坦言，目前國發基金的確沒有適用利衝法，因為有疑義，已發函法務部。但法務部官員當場說，這個投資並不適用利衝法。國民黨立委賴士葆表示，不認同法務部的看法。

民眾黨主席黃國昌昨再批民進黨政府「國庫通家庫」，甚至不惜扭曲法律解釋也要包庇到底，這難道沒有利益衝突？這是哪門子的北韓法學？

國民黨立委王鴻薇說，現行法規存在漏洞，恐讓有心人士藉機利益輸送，將提案修法，把「投資」納入規範，防堵公職人員及其關係人獲取不當利益。

李四川競辦主任江怡臻表示，二○二二年蘇貞昌被踢爆找國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委陳耀祥施壓加速電視台發照，在立院面對質詢時，怒嗆「不必去查」，把涉及公權力介入與行政中立的重大疑雲，輕描淡寫推給「股東私人糾紛」；如今歷史再度重演，面對人民納稅錢投入蘇巧純公司的曠世智能案，「又不必去查了？」

江怡臻說，蘇貞昌時任行政院長，蘇巧慧是立委，二親等親屬蘇巧純擔任曠世智能董事，廉政署認定具關係人身分但未揭露、沒迴避，不必去查；國發基金投資金額精準落在一九九九萬九千元，只差一千元就觸及二千萬元門檻，配合台企銀創投二○八○萬元，合計砸逾四千萬元公帑，也不必去查；蘇巧純以每股約○點五元取得近五百萬股、持股逾百分之廿七，國發基金與台企銀每股十三元溢價認購持股僅約百分之十七，國家出大錢當冤大頭，蘇家低價穩坐大股東，依然不必去查；曠世智能旗下「微股力」平台曾遭起訴涉詐騙，獲投資後公司不僅縮編、連年虧損，股價大跌導致國庫虧損近三千萬元，還是不必查。她說，只要遇到蘇家，法規自動轉彎、部會自動護航、審計資料一拖再拖，「恭喜蘇巧慧委員了，球證、旁證都是妳的人，真的不能跟妳鬥」。