國民黨台中市長候選人江啟臣提出以「台中智造」為核心的財經政見，結合精密機械聚落、國際會展與海空雙港，推動製造業朝機器人、無人載具升級，並串聯商圈、觀光與青年創業，盼將產業優勢轉化為訂單、就業與薪資成長。

江啟臣認為，台中擁有密集且完整的製造業供應鏈，從工具機、精密零組件到馬達、光學與感測系統，具備發展實體AI的基礎。面對AI浪潮，市府應扮演整合平台，串聯中台灣產業與國際資源，協助企業提高產品附加價值，從零組件製造進一步朝系統整合發展。

江啟臣財經政見

他的產業政策提出五大行動，包括打造台灣機器人製造之都、推動AI機器人製造園區、建立國際級戰略合作平台、打造無人載具系統整合與高階製造中心，以及培育在地科技人才。同時推動低空經濟，擴大無人載具在農業、救災等領域的應用，為傳統製造業開拓新市場。

國際接軌方面，江啟臣規劃引進美規遠端認證機制，讓無人載具與機器人業者在地辦理認證，縮短進入海外市場的準備時間。

爭取訂單的另一支柱是「會展經濟168」。江啟臣規劃由市長領導會展專案辦公室，整合跨局處資源，運用台中「前店後廠」優勢，讓國際買主看展後就近訪廠、洽談採購，並組織「台中館」協助企業赴海外參展。

展會布局將以工具機、自行車、自動化及運動器材等優勢產業為基礎，延伸至AI機器人與無人載具。他也主張與海外城市建立會展及產業合作網絡，增加技術交流與商務媒合機會。

針對基層經濟，他提出「庶民經濟三支箭」，協助攤商導入多元支付與數位行銷，改善傳統市場衛生、停車及動線，並檢討規費與租金輔導機制，引入微型創業貸款利息補貼。