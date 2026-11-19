民進黨台中市長候選人何欣純提出「三個第一、一個大」城市願景。其中「產業智慧升級第一」，將以打造「無人載具智慧製造中心」帶動在地供應鏈升級；「一個大」則是推動「台中國際大機場」，讓台中產業實力接軌國際。

何欣純指出，台中擁有完整的精密機械、航太及零組件供應鏈，中小微企業與基礎工業更是台灣經濟的護國群山。面對全球供應鏈重組，台中必須掌握無人載具、AI與智慧製造新機會。

何欣純財經政見

何欣純強調，她長期走訪產業、向中央爭取資源，未來若有機會服務大台中，將以中央地方合作，加速產業轉型、拓展國際訂單，讓百工百業共享發展成果。

何欣純多次參訪漢翔，深入了解無人機、國機國造及航太人才需求。她所提出的「無人載具智慧製造中心」已成功爭取行政院支持，推動無人機成為台灣第二座護國神山。

未來將結合台中精密加工、馬達、光學及航太優勢，整合研發測試、國際認證與量產製造，帶動在地企業進入非紅供應鏈、接軌國際市場。

何欣純表示，要讓傳統產業參與新興供應鏈，政府就必須解決業者想轉型卻找不到資源的困境。她承諾第一任四年內成立「產業轉型創新中心」，以單一窗口整合中央地方的技術、輔導及商機媒合資源。

「政府不只要提供補助，更要協助企業取得訂單。」何欣純說，未來將加碼補助業者組成「台中隊」赴海外參展，讓台中的製造實力有更大的國際舞台。

何欣純也向政院爭取機場擴建，未來將與中央合作加速台中機場第三航廈、滑行道及停機坪建設，以四年國際航班倍增、年旅客量突破500萬人次為目標。