桃園市長張善政競選連任，強調用今天的建設，準備下一個20年，繼續拚桃園善好。其中，龍科三期是桃園產業發展重要契機，未來將串聯高階IC載板、AI算力中心、產業用地及人才培育等政策，打造桃園「護國群山」。

張善政表示，桃園正在轉骨關鍵時期，下一個四年，將持續實踐城市發展藍圖，讓每位市民都能共享城市成長果實。

張善政財經政見

為落實「產業升級，接軌世界」政見，以龍科三期與航空城為雙引擎打造半導體、AI、智慧製造與航空物流基地，帶動中小企業升級與國際鏈結，將產業優勢轉化為更多好工作，讓桃園成為台灣下一世代成長核心。

龍科三期開發計畫已通過國發會審議，待行政院最後核定。桃園市府已超前部署，從土地取得、交通建設、產業腹地、水電供應及教育設施五大面向，全力迎接台積電先進製程進駐。

鑑於IC載板作為半導體產業鏈不可或缺的重要環節，張善政提出在桃園打造「第二座護國神山」，規劃在航空城產三專區第一期設置40公頃高階IC載板專區。未來也不排除擴大到100公頃，透過分區施工、分區點交，加速廠商進場。

張善政指出，桃園更要進一步打造「護國群山」，將盤點周邊產業用地，加速平鎮山子頂、楊梅幼獅二期等約240公頃產業腹地開發，推動華亞科擴大案，並規劃運用大潭電廠電力及三接天然氣液化過程產生的冷能，打造大潭低碳算力園區，讓桃園形成半導體製造、IC載板、伺服器及算力中心的完整AI產業鏈。

人才方面，透過「智慧產業學院」協助傳統產業導入AI與智慧科技，成立一年多來已培育5.6萬人次，帶動企業規劃投資逾8.63億元。未來並將逐步拓展至竹竹苗，串聯區域產學研資源。