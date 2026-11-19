民進黨桃園市長候選人黃世杰財經政見，聚焦產業升級、交通改革及醫療建設三大面向，包含爭取台積電進駐龍科三期、推動「交通新治理」、重新啟動清大醫院BOT計畫等重點政策。

此外，他也擘劃文化觀光、青年居住及育兒教育政策，強調桃園不只要有產業與工作機會，更要成為讓市民喜歡生活、願意長久留下來的城市。

黃世杰財經政見

黃世杰以「國門心都・世界桃園」為願景，產業政策方面，他表示，桃園具備完整產業基礎與國際交通優勢，應積極掌握AI及半導體產業發展契機。爭取台積電進駐龍科三期，預估可創造每年5,500億元產值及4,500個就業機會，並帶動上下游供應鏈落腳桃園。

同時，加速產業園區及聯外交通建設，結合航空城打造西部科技產業廊帶，並積極布局無人機產業，爭取設立國際驗證、認證中心。

黃世杰強調，龍科三期等待重大產業建設已等了三年，桃園不能再錯失產業發展契機，必須加快腳步，成為桃竹苗大矽谷的領頭羊。

針對交通問題，黃世杰提出「交通新治理」，主張徹底改善「幽靈公車」問題，重整公車資訊系統，並建立「幹線、生活圈、接駁」三級公共運輸路網，改善班次不足、路線繞行及偏鄉交通不便等問題。

醫療建設方面，將重新啟動清大醫院BOT計畫，整合中央、學校與民間醫療團隊，並持續爭取第二座醫學中心，提升桃園整體醫療量能。

針對推動演唱會經濟，黃世杰規劃設立大型展演單一服務窗口，整合交通接駁、行銷及場地資源，藉此吸引更多中大型演唱會及國際活動；此外也將成立桃園電影委員會，吸引國內外影視作品到桃園拍攝。