花蓮縣長選舉升溫，藍營昨再爆無黨籍候選人張峻曾因暴力索討保護費交付感訓的黑歷史；張峻稱檢肅流氓條例有違憲爭議已廢止，感訓裁定不代表有罪。縣府昨公布歲計賸餘約八十二億元，綠營批為國民黨候選人游淑貞普發兩萬元政見背書，違反財政紀律及行政中立，縣府澄清因外界關心財政才說明。

國民黨縣議會黨團書記長吳建志昨表示，根據花蓮地院九十年度感裁字第六號裁定，張峻涉及一九九九年砸毀光復鄉一間卡拉ＯＫ店機台索討五萬元，因業者未交保護費，又率眾圍車持刀棍砍傷人，「曾遭法院裁定交付感訓的人，是否適合擔任縣長」？要求張峻說明。

張峻回應，藍營引用廿多年前依據「檢肅流氓條例」作成的感訓裁定，這套制度長期存在人權爭議，大法官解釋曾宣告部分違憲，二○一一年廢止。感訓裁定不代表刑事有罪判決，當年調查指控也不能不查證就全部當成已經證實的犯罪事實。藍營如何取得歷史司法資料、依法是否可公開，有無斷章取義，將請律師查證。

張峻、游淑貞先後拋出普發一萬、普發兩萬元政見。副縣長饒忠昨天率秘書長彭偉族等人說明縣府財政狀況，預估到今年底歲計賸餘八十二億元，如何運用將由新縣長決定，明年總預算已審議通過不受排擠。

綠營質疑縣府違反財政紀律、行政不中立。魏嘉賢表示，中央政府若有歲計賸餘，在不舉債、不排擠社福及建設前提下，若朝野達成共識，支持普發兩萬元，至於花蓮縣歲計賸餘應優先還債。

花蓮縣長候選人公辦政見會昨登場，四名候選人僅張峻未出席。游淑貞再提普發兩萬等全齡福利政策；魏嘉賢提出四階段城市願景，要以治理改革帶領花蓮走出發展困境；台灣工黨羅佩秦提出全齡照顧與九大改革。

張峻表示，已發布「花蓮二○三○願景」政策白皮書，以「拚經濟、顧家庭、護安全」為三大主軸，走入各鄉鎮說明政見較有效果。