烏山頭水庫光電板爭議延燒。台南市長黃偉哲今表示，烏山頭水庫設置光電板，當年是在馬英九政府時期核准。作家張若彤今秀出公文指，經濟部水利署2020年6月會議中即載明，烏山頭水庫案在同年6月1日核發籌設許可，大酸「偉哲，你不要這樣。」

黃偉哲今天表示，如果台北市長蔣萬安或其幕僚有意了解，可以把當年經濟部核准的資料拿出來檢視。光電板是否有毒，應透過客觀檢驗，而不是用「喝毒水」等說法製造恐慌。

張若彤今在臉書出示公文，經濟部水利署在2020年6月17日舉行「水庫與滯洪池水域型太陽能發電系統第廿六次推動會議。當中即載明，烏山頭水庫案「已於2020年6月1日取得籌設許可，後續申請施工許可及細部設計等相關工作，請嘉南農田水利會積極趕辦，以期本工程能提早進場施工。」

在「水庫與滯洪池水域型太陽能發電系統第25次推動會議列管追蹤事項表」中記載，烏山頭水庫案，廠商已備齊籌設補正文件，後續請能源局儘速許可籌設案，並請嘉南農田水利會通知廠商同時準備施工許可甲請文件，以利儘速取得能源局施工許可並進場施工。經濟部在2020年年6月1日核發籌設許可；列管建議並寫下「解除列管」。

而在經濟部2017年3月3日也修正公告「烏山頭水庫蓄水範圍及其申請許可事項」，其中提及，太陽能發電系統管理需求之工作船申請，平常僅限行駛於停船碼頭至太陽能發電系統設置專區路線之蓄水範圍。太陽能發電系統設置許可範圍，為烏山頭水庫經劃定公告太陽能發電系統設置專區範圍內；由行為人提送申請書及其他相關證明文件，向嘉南水利會申請許可。時任經濟部長為李世光。

作家張若彤秀出公文指，經濟部水利署2020年6月會議中即載明，烏山頭水庫案在同年6月1日核發籌設許可。圖／取自張若彤臉書