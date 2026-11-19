宜蘭縣長選舉首場政見會昨登場，五名候選人全數出席，國民黨候選人吳宗憲與民進黨林國漳捉對廝殺，砲火猛烈。吳宗憲提六問，質疑對手迴避辯論、抄襲政見；林國漳強調拒絕抹黑，端出全方位願景；無黨籍候選人楊鉯婷提到數年前車禍，以被害人身分申請法律諮詢，遭林國漳冷漠對待，一連串打擊讓她難過掉淚。

首位發言的候選人吳宗憲提出宜蘭加入TPASS一卡制、「北北基桃宜」區域合作，發展宜蘭ＡＩ與科技產業等主張，質疑林國漳不敢辯論，提出六問，投資亞別建設公司在各大建案中賺多少錢，如何跟建商利益迴避？支不支持政府編列預算補助六十五歲長者免健保費？支不支持核能？若入主縣府，是否會讓新潮流班師回朝？林是否支持修正後的財劃法？是否同意農地種電與風力發電等，強調鄉親要的是幫宜蘭人說話、不是替中央護航的縣長。

林國漳承諾生育補助提高至每胎三萬元、補助零到六歲掛號費；針對長輩推出每年一萬兩千點「智慧敬老卡」及補助皮蛇疫苗；還將成立「運動暨青年發展處」、建置四百戶青年婚育宅；並主張加速高鐵延伸與鐵路高架化，讓宜蘭對外紓解車流，對內暢行無阻，還有文化治縣，廣植三百座微型森林搭配全方位治水計畫。

他逐一澄清對手質疑，強調只講政見與願景，不會用抹黑的選舉手段。

無黨籍候選人劉燦輝、陳宏毅說明參選動機理念；楊鉯婷五年前發生車禍，曾請求安排公益律師諮詢，昨在政見會多次問林國漳「你還記不記得我？」

她說，「總統推薦一號候選人」當時拿到她的資料「連一字一句話都沒有回我」，「就這樣看一眼就還我，看一眼就還我」換下一位，讓她很無言。