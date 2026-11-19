雲林藍、綠縣長候選人並排設在虎尾和斗南交界省道路口的兩座大型看板，民進黨劉建國三天前突換上標題「張家不做建國做」的文宣，國民黨張嘉郡前天立即也換「劉建國不要再騙了」，交鋒老人健保補助、老農津貼提高議題，引人注目。

劉建國競總發言人林廉貴說，多個縣市陸續實施長者健保費補助，執政八年的縣長張麗善宣稱縣府已編明年度預算，卻又主張健保費應由中央統一負擔，張嘉郡也應一併說明自己曾提案將農業部基本行政經費刪至僅剩一元，劉建國因此主張「張家不做，建國做」、「執政八年做不到，選舉才開支票」。

張嘉郡的看板則寫「六十五歲以上免健保費三讀烙跑、老農津貼提高至一萬五千元三讀烙跑」，批劉未參與這兩法案審議；她受訪說，只是將說政見改為說實話，把民眾關心的事情說出來，農民最關心的就是老農年金，以及長者的健保費能否由政府負擔，希望讓選民了解候選人的政見與主張，不應被抹黑打烏賊戰。

民眾黨前主席柯文哲昨第四度抵雲林助選並拜訪張嘉郡，勉勵她「穩穩地選就好」；針對綠營猛攻張家是家族政治，柯文哲以美國甘迺迪家族為例鼓勵她，並說，台灣只要不再內耗，就不輸給新加坡。

劉建國也持續獲黨內大咖輔選，台南市長黃偉哲昨下午與他車隊掃街，今賴清德總統又將陪他拜票，預計接連到崙背、二崙、莿桐、大埤鄉拜廟祈福。